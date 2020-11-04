Ayda'nın ailesiyle ilgili kahreden detay!

İzmir depreminde Elif bebeğin enkazdan 65 saat sonra kurtarılmasıyla sevince boğulan Türkiye dün de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazı altında buzdolabı ve bulaşık makinesinin oluşturduğu yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan kalan 3,5 yaşındaki Ayda'nın kurtarılması ile umutlandı.

İKİ HAFTADIR EV ARIYORLARMIŞ

Tüm Türkiye'yi sevince boğan mucizenin yankıları sürerken Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin (38) ve babası Uğur Keskin'in, çöken apartmanı güvensiz buldukları ve 2 haftadır taşınmak için ev aradıkları ortaya çıktı.

PANDEMİ NEDENİYLE EVDEN ÇALIŞIYORDU

Fidan Keskin Gezgin mağaza müdürüydü. Pandemi nedeniyle evden çalışıyordu. Depremin olduğu gün eşini işe uğurlamış, Ayda ile birlikte evde kalmıştı. Ailecek en büyük zevkleri, gönül verdikleri Beşiktaş'ın maçlarını izlemekti.

ANNE MAALESEF KURTARILAMADI

Deprem Fidan Keskin Gezgin'i eşinden ve canından çok sevdiği yavrusundan koparttı. Ailenin yakınları, "Fidan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuydu ve işinde çok başarılı, enerji dolu bir anneydi" dedi.