Ayçiçek yağı yüklü gemiler Türkiye'ye ulaştı

Rusya’nın Yisk limanından, Çarşamba günü yola çıkan, 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı.

Gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda Boğaz'dan geçiş yaptı.

Ayçiçeği yağı yüklü gemi Türkiye'de

Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayan yük gemisi, Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı.

Geminin 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor.