Aycan Yanaç ameliyat masasına yatacak
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor All Star kadrosunu açıklamış ve büyük heyecan yaşanmıştı. Kadroda yer alan eski şampiyonlardan Adem Kılıççı ameliyat olacağını açıklamıştı. Şimdi ise Survivor All Star kadrosunun bir diğer ismi Aycan Yanaç, ameliyat olacağını sosyal medya sayfasından duyurdu
Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu.
Avatar Atakan, Adem Kılıçcı, Merve Aydın, Furkan Kızılay, Nagihan Karadere gibi isimlerin yer aldığı kadroda dikkat çeken isimlerden biri de Aycan Yanaç.
1 5
Geçtiğimiz günlerde Adem Kılıççı sakatlanarak ameliyat olurken, dün ise Aycan Yanaç böbreğinde taş olduğunu duyurdu.
2 5
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aycan Yanaç, "Arkadaşlar herkese merhaba. Sol böbreğimde 2 tane taş var. Muhtemelen alınacak.
3 5
Kötü bir şey yok. Merak etmeyin.
4 5