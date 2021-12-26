Aycan Yanaç ameliyat masasına yatacak

Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu.

Avatar Atakan, Adem Kılıçcı, Merve Aydın, Furkan Kızılay, Nagihan Karadere gibi isimlerin yer aldığı kadroda dikkat çeken isimlerden biri de Aycan Yanaç.