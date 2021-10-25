Ayberk Pekcan'dan üzen haber!

Ayberk Pekcan kötü haberi sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Ünlü oyuncu sırt ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen Pekcan, kemoterapiye başladığını sevenlerine duyurdu.

"Akciğer kanseri olmuşum"

Ayberk Pekcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. "

"Tümör böbrek üstü bezlerine de sıçramış"

"Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”