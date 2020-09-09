Ayasofya kararına temyiz iddiası yalan çıktı

Danıştay 10'uncu Dairesi, 10 Temmuz'da yayımladığı kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti.

NE OLMUŞTU?

Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı hemen imzalamıştı.

Ayasofya'da 24 Temmuz günü Cuma namazı kılınmıştı. Karar, toplumun geniş kitlelerince sevinçle karşılanmıştı.

KARA PROPAGANDA YAPILDI

Bazı basın organlarında yer verilen Danıştay'ın Ayasofya'nın müze olma kararını iptal ettiği kararına karşı Cumhurbaşkanlığı'nın temyiz yoluna başvurduğu iddiaları yalan çıktı.

KIRATLI AÇIKLADI: YALAN

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı iddiayı yalanladı. Kıratlı twettır hesabından şunları yazdı:

1- Bazı basın yayın organlarında, Ayasofya Camiinin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10.Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönünde haberler yapıldığı görülmüştür. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



2- Zira, anılan Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararının temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

İletişim Başkanlığı, "Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği" yönünde haberler yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin "kesinlikle gerçeği yansıtmadığı" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zira mezkur dairece, 2 Temmuz 2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır."