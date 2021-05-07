Ayasofya-i Kebir Camii'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri, "La İlahe İllallah" yazılı mahyayla süslendi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, mahyacılık mesleğinin son ustalarından Kahraman Yıldız’a hazırlatılan Kelime-i Tevhid (La İlahe İllallah) yazısı cami minarelerine asılarak, ilk ışıklandırma yapıldı.
La İlahe İllallah yazılı mahya, Yıldız'ın günlerce süren itinalı çalışmasıyla yapılarak, bugün ikindi namazının ardından caminin Yerebatan Sarnıcı tarafındaki minarelerine yerleştirildi.
87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'ne ramazan coşkusu katacak olan mahya, yarın ihya edilecek Kadir Gecesi'nde aydınlatılacak.
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