AjansHaber.com.tr Gündem Ayasofya-i Kebir Camii'ne mahya asıldı

Ayasofya-i Kebir Camii'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri, "La İlahe İllallah" yazılı mahyayla süslendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, mahyacılık mesleğinin son ustalarından Kahraman Yıldız’a hazırlatılan Kelime-i Tevhid (La İlahe İllallah) yazısı cami minarelerine asılarak, ilk ışıklandırma yapıldı.

La İlahe İllallah yazılı mahya, Yıldız'ın günlerce süren itinalı çalışmasıyla yapılarak, bugün ikindi namazının ardından caminin Yerebatan Sarnıcı tarafındaki minarelerine yerleştirildi.

87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'ne ramazan coşkusu katacak olan mahya, yarın ihya edilecek Kadir Gecesi'nde aydınlatılacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Soyu Vikinglere mi dayanıyor?
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Tam kapanma sonrası formül bulundu
Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
16 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu
Tecavüz şüphelisi CHP'liye soruşturma
Bekçinin dikkati uyuşturucu hapları ortaya çıkardı