Ay Dubai'ye iniyor: 5 milyar dolarlık gayrimenkul projesi!
Burj Khalifa gibi birçok dikkat çeken yapıya ev sahipliği yapan Dubai, Ay'ı "yeryüzüne indirmeyi" planlıyor. 5 milyar dolarlık proje, 4 bin odalı bir otele sahip olacak ve Ay deneyimini Dünya'da yaşamak isteyenlere kapılarını açacak.
Kanadalı girişimci Michael Henderson, halihazırda dünyanın en yüksek binasına ve diğer sıradışı mimari yapılara ev sahipliği yapan Dubai'de 30 metrelik bir binanın üzerine 274 metre yüksekliğinde bir Ay kopyası inşa etmeyi planladığını duyurdu.
Henderson,kurucu ortağı olduğu Moon World Resorts Inc. tarafından finanse edilen MOON (AY) adlı emlak projesine müşteri bulmanın zor olmayacağını düşünüyor.
The Associated Press'e konuşan Henderson, Ay’ın kendisinin kendi markası olduğunu ima ederek, "Dünyadaki en büyük 'markaya' sahibiz" dedi. "Markamızı sekiz milyar insan biliyor ve biz henüz başlamadık bile. " ifadesini kullandı.
Bununla birlikte MOON projesi; küresel bir mimari yapının içinde 4 bin odalı bir otel, 10 bin kişiyi ağırlayabilecek bir arena ve konuklara gerçekten Ay’da yürüyormuş hissi verecek bir "Ay kolonisi" ile tamamlanan bir tesisi içeriyor.