Avusturya'nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu

Avusturya'da son 1 yıl içinde 3'üncü başbakan göreve başladı. Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer, başkent Viyana'daki Hofburg Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle yemin ederek, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki Nehammer, yerine geldiği Alexander Schallenberg'e teşekkür ederek, bu zor günlerde ülkesi için sorumluluk almaya ve hizmet etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Nehammer, “Şimdi birincil hedef, korkan ve endişe duyanlara onları dinlediğimizi, onları ciddiye aldığımızı ve aynı zamanda asıl düşmanla, yani korona virüsle savaşmak için her şeyi yaptığımızı tam olarak göstermek olmalıdır” dedi.

Nehammer göreve gelmesinin ardından ilk iş olarak yeni maliye, içişleri ve eğitim bakanlarını atayarak bir kabine değişikliği yapmak oldu. Başbakanlık görevinden istida eden Schallenberg ise, kabine değişikliğiyle beraber Avusturya Dışişleri Bakanlığı görevine geri döndü.

Ne olmuştu?

Avusturya'da savcılık tarafından yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve eski Başbakan Sebastian Kurz'un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine baskın düzenlemişti.

Hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açılmasının ardından Kurz, 9 Ekim'de Başbakanlık görevini bırakmıştı. Başbakanlık görevinden istifa eden ancak partisinin genel başkanlığını devam ettiren Kurz'un yerine Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Alexander Schallenberg getirilmişti.

Daha sonra, Avusturya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avusturya Ulusal Konseyi'nde Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri olarak bulunan Kurz'un Milletvekili dokunulmazlığı 18 Kasım'da kaldırılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi kriz devam ederken Başbakan Sebastian Kurz, siyasetten çekildiği açıklamış ve bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Schallenberg, Başbakan ile Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanının aynı kişi olması gerektiği sebebiyle ile istifa etmişti.