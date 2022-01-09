Avusturya'nın eski Başbakanı, Avrupa Hoşgörü ve Uzlaşma Konseyinin eş başkanı oldu

ECTR Başkanı Moshe Kantor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurz'un söz konusu sivil toplum kuruluşunda eş başkan olarak görev üstleneceğini bildirdi.

ECTR başkanlığının yanı sıra Avrupa Yahudi Kongresi başkanlığı gibi birçok sivil toplum örgütünde yönetici konumunda olan Kantor, Avrupa Hoşgörü ve Uzlaşma Konseyi için Kurz'dan daha iyi bir isim bulamayacaklarını ifade etti.

Avrupa Hoşgörü ve Uzlaşma Konseyi, danışma ve düşünce kuruluşu olarak biliniyor. Konsey, Avrupa ülkelerine, yasalarında ırkçılık ve Yahudi karşıtlığıyla ilgili doğru tanımlamalar yapmaları ve Yahudi soykırımını inkar etmenin suç sayılması yönünde çağrıda bulunarak, bu yönde kampanyalar yürütüyor.

- Kurz'un eş başkanlığına tepki

Kantor'un Kurz'a ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşıma çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Avusturya'da 2017-2021 arasında iki dönem başbakanlık yapan Kurz, göçmen ve Müslümanlara yönelik aldığı sert kararlarla biliniyor.

İlk iktidarında aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ile koalisyon kurması, ilkokullarda başörtüsü yasağı, kamuoyunda "peçe yasağı" olarak da bilinen yüzün örtünmesinin yasaklanması, ülkede Müslümanların resmen tanınması ve dini özgürlüklerini garanti altına alan "İslam Yasasının" olumsuz yönde değiştirilmesi ve Avusturya'da Müslümanlara ait kurum ve kuruluşlara yönelik bir nevi "fişleme faaliyeti" yürüten Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezinin kurulması gibi adımlar Kurz'un başbakanlık dönemlerinde hayata geçirilen bazı düzenlemeler olarak öne çıkıyor.

Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Kurz, 9 Ekim 2021'de başbakanlık görevinden istifa etmiş daha sonrada da aktif siyaseti bıraktığını duyurmuştu.