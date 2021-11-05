Avusturyalı dev, sonunda Türk şirketini aldı

Geçtiğimiz ay sizlere uzun zamandır Türkiye’de şirket almak için çaba sarf eden Avusturyalı madencilik devi RHI Magnesita’nın bu hedefine ulaştığını yazmıştık. İlk kez Dünya Gazetesi’nin duyurduğu haberimizde 2019’da Yıldız Holding iştiraki Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş'yi almakla ilgilenen Avusturyalı şirketin süreci tamamlayamadığını hatırlatmıştık.

Türkiye ilgisini yine de devam ettiren Avusturyalı RHI Magnesita, hedefini başka şirketlere yöneltmişti. İşte bu süre sona erdi ve Avusturyalı dev Türk refrakter üreticisi Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri’ni satın aldı. Avusturyalı şirket, Sörmaş’ın yüzde 85’ini 38,8 milyon euroya bünyesine kattı. Satışla ilgili ilk resmi adım atıldı ve Avusturyalı şirket, Türk firmasını Sörmaş’ı almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Anlaşma tamamlanırsa Türk şirketin kontrolü Avusturyalı RHI Magnesita’ya geçecek.

2,2 MİLYAR EUROLUK CİROSU VAR

Avusturya'nın başkenti Viyana merkezli RHI Magnesita, ateşe dayanıklı ürünler, sistemler ve hizmetler konusunda dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. 2.2 milyar euro gelir açıklayan şirketin 14 bin çalışanı var. Avusturyalı şirketin hisseleri Londra Borsası'nda işlem görüyor.

RHI Magnesita’nın ana hissedar olduğu Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş., 1976 yılında refrakter malzeme üretmek amacıyla kuruldu.

1980 yılında üretime başlayan şirket günümüzde pişmiş şamot, yüksek alumina, izole, andaluzit, alumina-SiC, korund, krom-korund, magnezit, kromit, magnezit-krom, spinel ve reçine bağlı alumina-karbon, alumina-SiC-karbon, alumina-magnezia-karbon, magnezya-karbon tuğlalar ile örgü harçları ve dökme, dövme, püskürtme monolitik malzemeleri üretiyor.

Yıllık üretim kapasitesi 60.000 ton olan SÖRMAŞ'ın başlıca müşterileri Demir-Çelik, Çimento, Cam, Kireç, Metal ve Seramik üreticileri ile kuvvet santralları, rafineriler ve atık yakma tesisleri.