Avusturya'dan sonra Çekya'dan İsrail bayraklı destek

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamlarına Avrupa sahip çıkmaya devam ediyor. Pek çok ülkenin tepki göstermesine karşılık bazı ülkeler İsrail'e İsrail'den çok destek verip katliamı meşrulaştırmaya çalışıyor.

Dün Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un talimatıyla Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilirken, bugün de aynı desteği Çekya sergiledi.

Çek Cumhuriyeti İsrail'e destek için Prag Kalesi'nin ana avlusuna Avrupa Birliği bayrağını indirip İsrail Bayrağı astı#Gaza_Under_Attack #HearGaze pic.twitter.com/8WHlnRDwMv — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 15, 2021

PRAG KALESİNE İSRAİL BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag kalesinden Avrupa Birliği bayrağını indirip yerine İsrail bayrağını çektirdi. AB bayrağının indirilmesi ve İsrail bayrağının çekilmesi sırasında askeri tören düzenlenirken, bando ve mızıka ekibi de marşlarla bu anlarda bayrağın çekilmesine eşlik etti.

AVUSTURYA'DA BAŞBAKANLIK BİNASINA ÇEKİLMİŞTİ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan İsrail'e skandal bir destek geldi. Kurz akılalmaz bir harekete imza atarak destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi. İsrail bayrağı başbakanlık binasının çatısında dalgalandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kurz'a sert tepki gösterirken, Kurz'un paylaşımına Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu teşekkür ettti. Cumhurbaşkanılığı sözcüsü İbrahim Kalın da Avusurtya'daki bu anlamsız desteğe tepki göstermiş "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa’nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir." ifadelerini kullanmıştı.