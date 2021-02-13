Avusturya’da Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Kentin önemli meydanlarından Karlsplatz’da toplanan göstericiler, "(Başbakan Sebastian) Kurz istifa", "Aşı zorunluluğuna hayır", "Pandemi+Propaganda=Korku" yazılı pankartlar açtı.

Aşırı sağcı grupların etkin olduğu gösteride protestocular iktidarın büyük ortağı Avusturya Halk Partisinden (ÖVP) Maliye Bakanı Gernot Blümel’in yolsuzluğa karıştığı yönündeki iddiaların orta çıkması nedeniyle "Kurz istifa" sloganları attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Kovid-19 bahane edilerek iktidarın, ÖVP kanadından bakanların karıştığı iddia edilen çeşitli skandalları örtbas etmeye çalıştığını ileri sürüldü, tedbirlerin kaldırılması ve özellikle okullarda hızlı test zorunluluğunun iptal edilmesi istendi.

Konuşmaların ardından 5 bine yakın gösterici Ring caddesine doğru yürümeye başladı. Yürüyüşe bir müddet müsaade eden polis, daha sonra barikatlar oluşturarak protestoculara izin vermedi.

Protestocuların barikatları aşmasını engellemek için polis köpeklerinin de kullanıldığı eylemde, emniyet güçleri, Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Avusturya’da iktidar bazı tedbirleri hafifletme kararı almış, bu kapsamda 8 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmişti. Ülkede, alışveriş merkezlerinin yanı sıra kuaför gibi kişisel bakım merkezleri yaklaşık 6 hafta sonra yeniden açılmıştı.