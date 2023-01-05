Avusturya'da ırkçı restoran
Avusturya'da bir restoran işletmecisi, restorana Arap, hippi, vegan ve çevreci müşterilerin kabul edilmeyeceğini duyurdu.
Avusturya'nın Karnten (Karintiya) eyaletinde ırkçılık olayı yaşandı.
Restoranın işletmecisi, yalnızca düzenli ve yerli müşterilere hizmet vermek amacıyla Arap, hippi, vegan ve çevreci müşterilerin kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Restoran işletmecisi, "Aldığım kararın arkasındayım" dedi.
Restoran, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Karintiya Restoran İşletmeleri Birliği karara tepki gösterdi.
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