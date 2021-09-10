Avusturya'da bir kişi sosyal yardımın devam etmesi için ölen annesini mumyaladı

Avusturya polisi, geçen yıl temmuz ayında öldüğü sanılan bir kadına ait cesedin bulunduğunu açıkladı. Polis, 66 yaşında ismini açıklamadığı kişinin annesinin cesedini bodrum katında tutarak yardımları almaya devam ettiğini duyurdu.

Innsbruck'da yaşanan olayda annesinin cesedini sakladığını kabul eden kişi verdiği ifadede, kadını buz paketleri arasına koyduğunu söyledi. Zanlı, daha sonra da bedensel sıvılara karşı annesini bandajla sardığını anlattı.

Polisin sosyal güvenlik dolandırıcılık biriminden sorumlu Helmut Gufler, kamu yayıncısı ORF'ye verdiği demeçte, "Annesini kedi kumu ile kapladı ve sonunda ceset mumyalandı" dedi.

Zanlı, annesini ziyarete gelen kardeşine de kadının hastanede olduğunu söyleyerek ölümü gizledi. Ancak sosyal yardımı her ay eve getiren postacının kadını görmek istemesiyle olay ortaya çıktı. Talebi geri çevrilen postacı durumu yetkilileri bildirince evde yapılan aramada ceset bulundu.

Ceset saklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılan zanlının bir yıllık süre içerisinde yaklaşık 50 bin euro yardım aldığı belirlendi.