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Avusturya, tam kapanmaya dönüyor

Avusturya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 20 gün süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Avusturya, ülkede yaşayan herkese 1 Şubat'a kadar Koronavirüs aşısı olmayı zorunlu kıldı.

Viyana'nın kararıyla birlikte Avusturya, vaka artışlarıyla mücadele için bu sonbahar aylarında tam kapanmaya gitme kararı alan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu.

Başbakan Alexander Schallenberg, kapanmanın ilk etapta 10 gün süreceğini ve en fazla 20 güne uzatılacağını ifade etti.

Schallenberg, 1 Şubat 2022 itibariyle de tüm ülkede aşı olmanın zorunlu kılınacağını ifade etti.

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