Avusturya Mahkemesi'nden "Sezgin Baran Korkmaz" kararı
Kara para aklama soruşturması nedeniyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade talebi mahkemece onaylandı. ABD'nin aynı yöndeki başvurusu ise Wels Mahkemesi tarafından incelenmeye devam ediliyor.
Avusturya Mahkemesi, ülkede tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade talebini onayladı. Korkmaz hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nin iade başvurusu ise halen Wels Mahkemesince inceleniyor.
Mahkeme, incelemesini de tamamladıktan sonra 2 dosya hakkındaki kararı Avusturya Adalet Bakanlığına gönderecek. Avusturya Adalet Bakanı Alma Zadic de iki ülkenin iade talebine ilişkin son kararı verecek.
Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'da yakalanmıştı.
3 kez mahkemeye çıkan ve yapılan itirazları reddedilen Korkmaz'ın 23 Ekim'e kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.
Yorumlar