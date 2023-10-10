Avusturya Başbakanı Nehammer, Togg'u deneyimledi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Togg ile bıraktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan Nehammer, Kacır'ın daveti üzerine Togg'a bindi.

Kacır direksiyon başına geçerken, Nehammer de yanına oturdu. Bakan Kacır, Togg'u ilk kez deneyimleyen Nehammer'e akıllı cihazın özellikleri hakkında bilgi verdi.

Togg, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle Nehammer'den tam not aldı. Kacır, Nehammer'i, TBMM'ye Togg ile bıraktı.