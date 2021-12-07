Avustralya’da şoke eden taciz raporu!

Büronun 2016 yılı Kişisel Güvenlik Anketi verilerine göre, Avustralya'da 18 yaş ve üzeri yaklaşık 5 milyon kadın (yüzde 53) ve 2,2 milyon erkek (yüzde 25), hayatları boyunca en az bir kez cinsel tacize maruz kaldı.

Kurumun Ulusal Suç ve Adalet İstatistikleri Merkezi Direktörü Will Milne, taciz edilen 5 milyon kadının yüzde 33’ünün vücutları ya da cinsel yaşamları hakkında uygunsuz sorular veya yorumlarla karşı karşıya kaldığını, yüzde 30’unun da istenmeyen temaslara maruz kalarak taciz edildiğini aktardı.

Öte yandan taciz mağduru erkeklerin de yüzde 13’ünün istenmeyen temaslarla taciz edildiği kaydedildi.

Söz konusu veriler, yaşamları boyunca cinsel tacize uğrayan kadın ve erkeklerin cinsel saldırıya maruz kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, gençlerin cinsel tacize uğrama ihtimalinin yetişkinlere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaştı.

Veriler ayrıca, temel yaşam giderlerini karşılayacak maddi geliri olmayan kişilerin cinsel tacize uğrama ihtimalinin diğerlerine göre iki kattan fazla olduğunu ortaya koydu.