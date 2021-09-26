Avustralya'da arılar otomobili istila etti

Avustralya’nın Sydney şehrinde otomobilini park edip bir dükkana alışverişe giden Rizvan Khan isimli kişinin aracını yüzlerce arı istila etti.

Aracını parkedip sadece 10 dakikalığına bir dükkana giden Khan, döndüğünde gördüğü görüntüyle şok oldu. Aracın içi yüzlerce arıyla dolmuştu. Sürücü ne yapacağını şaşırırken, aracın çevresine toplanan onlarca kişi bu garip durumu görüntülemeye çalıştı.

Ama Khan şanslıydı, o anda yoldan geçen bir arıcı durumu fark etti ve otomobildeki arıları zarar vermeden dışarı çıkarabileceğini söyledi.

Khan, "Yaşlı bir adam bana yaklaştı ve 'Arıları ben alabilir miyim?' diye sordu. Ben de 'Tabii, al hepsi senin olsun' dedim" ifadelerini kullandı.

Sürücünün yardımına koşan arıcı, çıplak elleriyle dikkatli şekilde arıları cipin içinden çıkarıp bir kutuya koydu ve yanında götürdü.

Arıcı için "Hayatımı kurtardı" diyen Khan, bundan sonra ne olursa olsun otomobilinin camlarını kapalı tutacağını söyledi.

Kaynak: 9News