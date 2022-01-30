Avustralya Açık'ta Medvedev'i yenen Nadal'dan tarihi şampiyonluk

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

Rod Laver Arena'da oynanan final mücadelesinde, turnuvada üst üste ikinci kez finale çıkan son ABD Açık şampiyonu 2 numaralı seribaşı Medvedev ile 21. grand slam şampiyonluğunu kazanarak rekor kırmak isteyen 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan 25 yaşındaki Medvedev, yarım saat süren ilk 5 oyunluk bölümde, iki servis oyununu 7 dakikada kazanırken, Nadal servislerine tutunmak için çok daha fazla çaba harcamak zorunda kaldı. Beşinci oyunda üçüncü kez servis kırma şansı yakalayan Rus sporcu, Nadal'ın üst üste yaptığı basit hataları değerlendirerek puan vermeden oyunu aldı ve 3-2 öne geçti.

Medvedev'in üç katı basit hata yapan (15-5) ve ilk servislerin oyuna girmesinde yüzde 54'te kalan Nadal, çift hatalarla 30-0 geriye düştüğü 7. oyunu da puan alamadan kaybetti ve 5-2 geriye düştü. Rus tenisçi, 42 dakika süren ilk seti zorlanmadan 6-2 hanesine yazdırdı.