Avukat Günel: “Hakem kamu görevlisi sayılır”

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Belen’e yönelik saldırı çeşitli yargı mensuplarınca da değerlendirildi.

Hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Avukat Serkan Günel, işlenen suçun kamu görevlisine yönelik olduğun belirterek şu ifadelere yer verdi:

“6222 sayılı kanun m.20 : ‘Spor müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemci ve temsilciler bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır. TCK 86/3: Kasten yaralama kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

6222 sayılı kanun m 17: Spor alanlarında kasten yaralama suçunun işlenmesi halinde TCK’nun ilgili maddelerine göre verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Dolayısıyla Ankaragücü Başkanı’na ileride verilecek ceza iki kez yarı oranında arttırılmak suretiyle en az 6 yıl üstüne çıkabileceğinden bu aşamada diğer koşullarda mevcutsa tutuklama kararı da verilebilir.”