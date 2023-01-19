Avşa Seyir Tepesi'ne Millet Bahçesi geliyor!
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avşa Seyir Tepesi'ne Millet Bahçesi açılacağını duyurdu.
Aksoy, proje detaylarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"16.500 metrekarelik alana yürüyüş yolları, seyir alanları, etkinlik alanları, bisiklet yolları ve tematik bahçesi ile projesi hazır olan ve yaklaşık bir ay içinde ihalesi yapılacak olan Millet Bahçesi Avşa’ya çok yakışacak."
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İşte Projeye ait görüntüler:
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