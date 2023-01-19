Avşa Seyir Tepesi'ne Millet Bahçesi geliyor!

Aksoy, proje detaylarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"16.500 metrekarelik alana yürüyüş yolları, seyir alanları, etkinlik alanları, bisiklet yolları ve tematik bahçesi ile projesi hazır olan ve yaklaşık bir ay içinde ihalesi yapılacak olan Millet Bahçesi Avşa’ya çok yakışacak."