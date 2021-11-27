Avrupa’ya ilk Omicron vakası Türkiye aktarmalı gitmiş

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Avrupa’daki ilk “Omicron” vakasının Mısır’dan Türkiye aktarmalı ülkesine dönen bir kadında tespit edildiğini açıkladı.

Javid yaptığı açıklamada, söz konusu varyanta mevcut aşıların etki edip etmediğine ilişkin kaygı yaşadığını belirterek “Bu yeni varyantın halk sağlığı için önemli bir risk oluşturabileceğinden endişe duyuyorum” dedi.

Daha varyantlardan daha bulaşıcı

Birleşik Krallık’ta henüz söz konusu varyanta ilişkin vaka tespit etmediklerini ifade eden Javid, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olabileceği gerekçesiyle ülkede önlemler alındığını açıkladı.

Seyahatinden 11 gün sonra hafif grip benzeri semptonlar gösteren kadının, koronavirüs aşısı yaptırmadığı belirtildi.

Belçika’nın halk sağlığı kuruluşu Sciensano’yla yakın işbirliği içinde çalışan virolog Marc Van Ranst, varyantın 11 Kasım’da Mısır’dan Belçika’ya dönen bir kişide görüldüğünü söylemişti. Bu, Avrupa’da kayda geçen ilk Omicron vakası.

O ülkelerden Türkiye'ye seyahat yasaklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam Omicron varyantı sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye’ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini aktarmıştı.

Bunun yanında Türkiye’de de henüz Omicron varyantına rastlandığı duyurulmadı.