"Avrupa'nın zayıflığını bir kez daha gösterdi"

Josep Borell, Afganistan ve savunma konularında verdiği demecinde çarpıcı tespitlerde bulundu. Afganistan'da yaşanan insanlık dramının Avrupa'nın zayıflığını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Borrell, AB'nin Afganistan'daki rolüne ilişkin değerlendirme raporuna ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Borell, Rusya, Çin ve Türkiye vurgusu yaptı

Borell, Afganistan'daki gelişmelerin ardından Avrupa'nın yeni bir siyasi ve kültürel yol haritasına ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Avrupalıların yaşadığı dünyanın farkında olması gerektiğini belirten Borell, 11 Eylül vurgusu yaptı. Borell, "Amerikan şemsiyesi altında ticari ve ekonomik entegrasyonla sakinleşen bir dünya fikrini destekledik ancak özellikle 11 Eylül 2001'den sonra yeni tehditler ortaya çıktı. Çin'de, Rusya'da, Türkiye'de tarihsel gerçeklere dayanarak hatta tekrar keşfedilerek eski imparatorluklar yeniden doğdu." ifadesini kullandı.

27 AB üyesi ülke arasında farklılıkların ve anlaşmazlıkların olduğunu belirten Borell, göçmen sorunu konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve ortak stratejinin oluşturulması gerektiğini aktardı.

"Dünyanın en büyük ordusu gezegendeki en yoksul ülkelerin birinde kazanmadı."

Borrell, AB'nin kendi çıkarlarını savunması gerektiğini dile getirerek, "Bu sadece askeri olarak değil çünkü Afganistan'da yaşananlar askeri eylemlerinin sınırını gösteriyor. Başkaları tarafından yardım edilen dünyanın en büyük ordusu gezegendeki en yoksul ülkelerin birinde kazanmadı. Bu nedenle demokrasiyi empoze etmek George W. Bush'un inandığından çok daha zor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.