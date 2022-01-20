Avrupa'nın en fazla sigara içen ülkeleri açıklandı
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Avrupa’da sigara içenlere ilişkin ayrıntılı verileri açıkladı. En fazla sigara içen Avrupa ülkeleri arasında Türkiye üst sıralarda yer alıyor.
Eurostat'ın 2019 yılına ait verilerinde, Avrupa'nın en fazla sigara içen ülkelerine yer verildi.
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Buna göre 2019 yılında Avrupa ülkelerinde en fazla sigara içilen ülke yüzde 29 ile Bulgaristan oldu.
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İkinci sıradaki Türkiye’de ise halkın yüzde 27,3’ü sigara içiyor.
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Avrupa Birliğine üye ülkeler içerisinde ise bu oran yüzde 18,4 oldu.
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