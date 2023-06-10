Avrupa'nın en büyüğü Manchester City!

Manchester City ile Inter, İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. İlklere sahne olan dev finali İngiliz ekibi Manchester City 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta City'ye kupayı getiren golü 68. dakikada Rodri kaydetti.

Manchester City ilk kez şampiyon oldu

Inter'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Manchester City, bir ilki başardı. İngiliz devi, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

M.City, daha önce 2021 yılında Chelsea ile finalde karşılaşmış ve rakibine 1-0 yenilerek kupayı kazanma şansını kaçırmıştı.

Kupa ilk kez bir Türk futbolcunun elinde

İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından dev kupa, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükseldi. City'de forma giyen İlkay Gündoğan takımıyla zafere ulaşarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk futbolcu oldu.