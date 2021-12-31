Avrupa'nın 12 milyar dolarlık pil yatırımı ilk bataryayı üretti

İsveçli pil üreticisi Northvolt, pilin, kendi alanında bir Avrupalı pil şirketi tarafından sıfırdan tasarlanan, geliştirilen ve monte edilen türünün ilk örneği olduğunu söyledi. Pil bu hafta üretim hattından çıktı.

Özellikle elektrikli otomobil bataryalarının çoğu şu anda ABD ve Asya'da üretiliyor, ancak Northvolt bunu değiştirmeyi umuyor ve Avrupa’da bu pastadan pay almak istiyor.

6 yaşından küçük olmasına rağmen Northvolt, aralarında Volkswagen, BMW, Volvo ve Polestar'ın da bulunduğu müşterilerle 30 milyar dolardan fazla sözleşme imzalamış durumda.

Tesla'nın da kendi pil hücrelerini yapmaya çalıştığı bir pilot tesisi var ancak şu anda enerji depolama sistemlerinde ve araçlarında CATL, Samsung, Panasonic ve LG'den piller kullanıyor.

Northvolt, ticari teslimatlarının 2022'de başlayacağını ve üretim kapasitesinin yaklaşık 1 milyon elektrikli araca pil tedarik etmek için yeterli olacağını ifade etti.