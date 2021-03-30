Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri durdu!

Kuyruk sebebiyle köprü üzerinde de yoğunluk meydana geldi. Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri dururken, işlerine yetişme telaşındaki vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

İşe gitmek için evinden çıkan İstanbullular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde kötü bir sürprizle karşılaştı.

VATANDAŞLAR İSYANDA

Metrobüslerden birinde yaşanan arıza nedeniyle onlarca araç, metrobüs durağından taşıp köprü yolunu da etkileyecek bir şekilde kuyruk oluşturdu. İşlerine yetişmekte zorlanan vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından isyan etti.