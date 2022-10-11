Avrupadaki temsilcilerimizin hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 9. haftanın sona ermesinin ardından Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir yönünü Avrupa'ya çevirdi.

Fenerbahçe'nin maçına Polonyalı hakem atandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile 13 Ekim Perşembe günü saat TSİ 19.45'te deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı Polonya'dan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik üstlenirken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Pawel Malec olacak.

Trabzonspor'a Danimarkalı hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk edecek olan Trabzonspor'un maçında Danimarka'dan Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Victor Skytte gerçekleştirecek. Maçın dördüncü hakemi ise Sandi Putros olacak.

Başakşehir'e Malta'dan hakem

UEFA Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak olan Başakşehir'in maçında ise Malta'dan Philip Farrugia düdük çalacak.

Sivasspor'un maçını Manuel Schuettengruber yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında Sivasspor, 13 Ekim Perşembe günü Kosova temsilcisi Ballkani ile karşılaşacak. Yiğidolar'ın deplasmanda oynayacağı maçı Avusturya'dan Manuel Schuettengruber yönetecek.