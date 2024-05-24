Avrupa'daki temsilcilerimiz belli oldu!

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı.

Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 90+4. dakikada bulduğu golle Beşiktaş oldu. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.

Bu durumun ardından Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek ekipler de şekillenmiş oldu.

ŞAMPİYON OLAN PLAY-OFF, İKİNCİ OLAN ÖN ELEME OYNAYACAK

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyecek olan takım, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.

Sezonu ikinci sırada tamamlayan ekip ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan adım atacak ve gruplara kalmak için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NE KALMAYA ÇALIŞACAK

Türkiye Kupası'nın kazananı Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda boy göstererek adını gruplara yazdırmak isteyecek.

TRABZONSPOR, 2. ÖN ELEME TURU'NDAN BAŞLAYACAK

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayarak gruplara kalmaya çalışacak.

BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME TURU'NDA YER ALACAK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'unu garantilemesiyle birlikte Avrupa kupalarına Konferans Ligi'nden katılması garanti olan Başakşehir ise 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek.

MAÇ TARİHLERİ NETLEŞTİ

Avrupa kupalarında boy gösterecek olan temsilcilerimizin ilk maçlarına çıkacağı tarihler de belli oldu.

Süper Lig şampiyonu, Avrupa'da sezonu 20 Ağustos'ta play-off maçıyla birlikte açacak. İkinci sıradaki takım ise 2. Ön Eleme Turu ile birlikte 23 Temmuz'da sahaya çıkacak.

Türkiye Kupası'nın kazananı Beşiktaş, 22 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçında sahada olacak.

Trabzonspor ve Başakşehir ise 25 Temmuz'da Avrupa kupalarındaki ilk maçında yer alacak.