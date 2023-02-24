Avrupa'daki rakiplerimiz belli oldu! İşte son 16 turu eşleşmeleri
Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir ile Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.. İşte son 16 turunda Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri...
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcilerimizin ve diğer takımların son 16 turu rakipleri de belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri
Union Berlin - Union St. Gilloise
Juventus - Freiburg
Bayer Leverkusen - Ferencvaros
Sevilla - Fenerbahçe SK
Sporting Lizbon - Arsenal
Manchester United - Real Betis
Roma - Real Sociedad
Shakhtar Donetsk - Feyenoord
Karşılaşmalarda ilk maç 9 Mart'ta, rövanş mücadeleleri ise 16 Mart'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi eşleşmeleri
AEK Larnaca - West Ham United
Lazio - AZ Alkmaar
Fiorentina - Sivasspor
Lech Poznan - Djurgardens
Basel - Slovan Bratislava
Sheriff Tiraspol - Nice
Anderlecht - Villarreal
Gent - Başakşehir FK
Karşılaşmalarda ilk maç 9 Mart'ta, rövanş mücadeleleri ise 16 Mart'ta oynanacak.
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