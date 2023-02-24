AjansHaber.com.tr Spor Avrupa'daki rakiplerimiz belli oldu!

Avrupa'daki rakiplerimiz belli oldu! İşte son 16 turu eşleşmeleri

Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir ile Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.. İşte son 16 turunda Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcilerimizin ve diğer takımların son 16 turu rakipleri de belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri

Union Berlin - Union St. Gilloise

Juventus - Freiburg

Bayer Leverkusen - Ferencvaros

Sevilla - Fenerbahçe SK

 Sporting Lizbon - Arsenal

Manchester United - Real Betis

Roma - Real Sociedad

Shakhtar Donetsk - Feyenoord

Karşılaşmalarda ilk maç 9 Mart'ta, rövanş mücadeleleri ise 16 Mart'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi eşleşmeleri

AEK Larnaca - West Ham United

Lazio - AZ Alkmaar

Fiorentina - Sivasspor

Lech Poznan - Djurgardens

Basel - Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol - Nice

Anderlecht - Villarreal

Gent - Başakşehir FK

Karşılaşmalarda ilk maç 9 Mart'ta, rövanş mücadeleleri ise 16 Mart'ta oynanacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İngilizler açıkladı! Sambacı yıldız Cimbom yolunda
Avrupa'daki rakiplerimiz belli oldu!
Zaniolo'dan flaş iddia! "Sezon sonu ayrılıyorum"
Acun Ilıcalı Hull City sonrası o kulübü de alıyor
Deprem bölgesine Galatasaray mahallesi kuruluyor!
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Ön protokol imzalandı
Ilıcalı'dan depremzedelere yeni bağış!