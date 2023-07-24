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Avrupa'daki muhtemel rakiplerimiz belli oldu

Avrupa kupalarında mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda; Galatasaray-Zalgiris eşleşmesinde tur atlayacak taraf, Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü-Zeljeznicar eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Zimbru'yu geçmesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor-Differdange 03 eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor, Cluj'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Osijek-Zalaegerszegi eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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