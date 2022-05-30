Avrupa'daki bar ve gece kulüplerinde şırıngalı saldırılar artıyor

Özellikle Fransa'nın Nantes, Grenoble ve diğer bazı şehirlerinde ihbar edilen olaylarda kurbanlar kendi istekleri dışında vücutlarına bilinmeyen bir madde zerkedildiği belirtiliyor.

Vücutlarında iğne izi bulunan kurbanların kan testleri yapıldı ancak bugüne kadar enjekte edilen maddenin ne olduğu tespit edilemedi ve olaylarla ilgili kimse şüpheli bulunarak gözaltına alınmadı.

Fransa'da son olay Lyon Part-Dieu tren istasyonunda yaşandı. İstasyonda bulunan 21 yaşındaki bir öğrenci metro beklediği sırada saldırıya uğradığını bildirdi.

Kurbanın kan testi sonuçları bekleniyor. Ancak genç adamın AIDS hastalığına yol açan HIV'in tespitinin aylar alabileceğini bildiğinden sonuçları endişeyle beklediği ifade ediliyor.

Balçika'da ise Mechelen kentinde mayıs ayı sonunda yapılan bir futbol maçında 14 gencin şırınga saldırısına uğradığı, sekizinin hastaneye kaldırıldığı bildirldi. Ancak yine kurbanlara ne enjekte edildiği tespit edilemedi.

Avustralyalı müzisyen yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı

Almanya'nın başkenti Berlin'de şırınga saldırına uğradığı belirten Avustralyalı müzisyen Zoe Zanias sosyal medyadan olayın ayrıntılarını paylaştı.

Zoe pazar günü Berlin'in ünlü Berghain gece kulübünde vücuduna enjekte edilen bir madde nedeniyle yere yığıldığını belirtti ve olayı bir "sanrısal korku yolculuğu" olarak tanımladı.

Zanias paylaşımında "Pazar gecesi Berghain'da bir şırınga saldırısı sonucu ölümden döndüm. Dans pistinde bir anda nefesim daraldı ve yere yığıldım. Tıbbi personel beni yeniden kendime getirdikten sonra vücudumda uyuşma, geçici bellek kaybı, ağız kuruluğu ve boğazımda yanma hissettim. Sonradan kolumda iğne izi buldu (doktor onayladı) Bayılmadım ama yerine soyut bir sanrısal korku yolculuğu yaptım" diye yazdı.

Alman RTL kanalı hafta sonunda önce eyalette iki kişinin daha şırıngalı saldırıya uğradığını aktardı.

İngiltere'deki saldırılar

İngiltere'de ise geçen yıl sonbaharda özellikle genç kadınlara yönelik bir dizi şırıngalı saldırı olayı toplumda tedirginliğe neden olmuştu. Kurbanlardan birinin gece kulüplerinde bütün ziyaretçilerin zorla aranması için hükümete çağrıda bulunarak başlattığı kampanyada bugüne kadar 175 binden fazla imza toplandı.

İngiltere Eğitim Bakanı Michelle Donelan polis, kurbanlar ve üniversite yetkilileriyle bir çalışma grubu oluşturarak bu saldırıların arka planında neler yaşandığının anlaşılması talimatnı verdi.

İngiliz polisi ocak ayında yapıtğı bilgilendirmede ülkede son altı ayda bin 300 saldırı ihbar edildiğini, 14 vakada saldırıyı cinsel saldırı ve hırsızlık gibi başka suçların takip ettiğini bildirdi.

Pandemi sonrası panik

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden tıp sosyoloğu Robert Bartholomew Psychology Today adlı dergideki bir yazısında şırıngalı saldırı haberlerinin "sosyal panik" riskini beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

"İngiliz gece kulüpleri iki yıllık kapanmanın ardından 2021 yazında açıldı. gençler çok yanlız kaldılar, eğitimden, arkadaşlarından, sevgililerinden ayrı kaldılar" diye durum tespitinde bulunan uzman Covid-19'la ilgili bir sizi korkutucu haber bombardımanına maruz kaldılar ve gece kulüpleri açıldığında virüs korkusu ve virüs kaparak sevdiklerine bulaştırmakla ilgili suçluluk duygusu hala tazeydi. Şırınga birçok insan için korku ifade eden bir nesne, aşıyı ya da salgını da temsil edebilir" diyerek görüş bildirdi.

Ancak Fransa İçişleri Bakanlığı ve emniyet güçleri şüpheli şırınga saldırılarının kanıtlanabilmesi için derhal ihbar edilmesi çağrısında bulundu.

Paris polis sözcüsü kanıt eksikliğinin saldırının olmadığı anlamına gelmediğini belirterek, kan örneği alınmasının ve maddenin ne olduğunun tespit edilmesinin saldırganların yakalanması içim çok büyük önem taşııdığının altını çizdi.

Emniyet güçleri ayrıca sosyal medyadan sorunu çok ciddiye aldıkları mesajını iletti.