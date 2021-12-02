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Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 Ödülü'nde finalistler belli oldu

Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 Ödülü'nde finalistler belli oldu. Bu yıla elektrikli otomobiller damgasını vurdu. İşte finalist 7 otomobil!

1 -  Cupra Born

Seat'ın yüksek performanslı yan kuruluşu Cupra'nın, ilk tamamen elektrikli aracı Cupra Born 

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2 - Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang'in elektrikli SUV modeli Ford Mustang Mach-E

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3 - Hyundai Ioniq 5

Hyundai'nin yeni elektrikli crossover modeli Hyundai Ioniq 5

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4 - Kia EV6

KIA'nın elektrikli crossover'ı EV6

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