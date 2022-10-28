Avrupa'da Türk rüzgarı! Ülke puanı yükseldi. İşte Avrupa'daki ülke puanı sıralaması!
Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor gruptan çıkmayı garantiledi. Trabzonspor ise tur umudunu son maça bıraktı. Ülke puanı sıralamasında kaçıncıyız? Haberi sizler için derledik..
Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor gruptan çıkmayı garantiledi. Ülke puanında son durum! Haberi sizler için derledik..
FENERBAHÇE 3 - 3 RENNES
1 19
FIORENTINA 2 - 1 BAŞAKŞEHİR FK
2 19
SİVASSPOR 3 - 0 CFR CLUJ
3 19
KIZILYILDIZ 2 - 1 TRABZONSPOR
4 19