Avrupa'da Türk haftası! Ülke puanında yükselişimiz sürüyor

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi sürüyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Adana Demirspor ve Beşiktaş da tur atladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 27.850 oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.300

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.899

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- İsviçre: 28.475

12- TÜRKİYE: 28.350

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750