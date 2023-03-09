Avrupa'da Türk gecesi! İlk maçlar deplasmanda

Bu gece UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor rakipleri karşısında rövanş için avantaj kovalayacak.

Üç temsilcimiz de saat 23.00'te sahaya çıkacak. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya gelirken, konferans Ligi'nde Sivasspor, Fiorentina'ya konuk olacak. Aynı organizasyonda Başakşehir, Gent deplasmanlarında tur için avantajlı bir skor arayacak.

Sevilla - Fenerbahçe

Fenerbahçe, LaLiga'da kötü günler geçiren Sevilla karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Hafta boyunca yapılan çalışmalarda da yoğun mesai harcayan Sarı Lacivertliler, birlik olgusu ile çıkacakları sahadan mutlu bir şekilde ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Deplasmandaki ilk maçta avantajı yakalamak isteyen Kanarya, 16 Mart'ta evinde oynayacağı ikinci maçta taraftarının da desteğiyle rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyor.

Gent - Başakşehir FK

Süper Lig'de zirve yarışında yer almak için mücadele veren Başakşehir, Avrupa'da da yoluna devam etmek istiyor. Gruptan lider çıkarak göğsümüzü kabartan Turuncu-lacivertliler, bugün Belçika temsilcisi Gent ile deplasmanda karşılaşacak.

Fiorentina - Sivasspor

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bugün 23.00'te Fiorentina'nın konuğu olacak. İtalya'nın köklü kulübüne karşı ilk maçta avantaj elde etmek isteyen Yiğidolar'da herhangi bir eksik bulunmuyor. Son anda vize sıkıntısı yaşayan Ahmed Musa'nın problemi giderilirken, Yiğidolar tam kadro bir şekilde İtalya'ya gitti. Grup aşamasında Başakşehir'in gerisinde kalan Fiorentina, ligdeki son maçında Milan'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı.