Avrupa'da Türk gecesi: Haydi çocuklar!
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında temsilcilerimiz bu akşam sahaya çıkıyor. Ülke puanını da yakından ilgilendiren karşılaşmalarda galibiyetin büyük önemi bulunuyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında temsilcilerimiz bu akşam sahaya çıkıyor. Ülke puanını da yakından ilgilendiren karşılaşmalarda galibiyetin büyük önemi bulunuyor.
Twente-Fenerbahçe
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.
Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetecek. Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapacak.
Twente ile yapılan ilk maçın ardından kalça kasında yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş-Dinamo Kiev
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.
Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek.
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy, karşılaşmada görev yapamayacak.
Adana Demirspor-Genk
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.
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