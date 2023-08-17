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Avrupa'da Türk gecesi!

Konferans Ligi temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarında tur için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'in güçlü takımları Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunun rövanş karşılaşmalarında mücadele edecek.

Temsilcilerimizin hedefi ülke puanını yükseltmek ve 3'te 3 yapmak.

Beşiktaş - Neftçi Bakü

Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Mücadeleyi TRT Spor canlı yayınlayacak.

Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Maribor - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Sarı lacivertliler, Maribor'u elemesi halinde Twente (Hollanda) - Riga (Letonya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Osijek - Adana Demirspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak.

Opus Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabaka, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

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