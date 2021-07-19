Polisin açıklamasına göre, Almanya’da Rheinland-Pfalz eyaletinde yaşanan sel felaketinde 110 kişi yaşamını kaybetti.

Yaralı sayısının 670 olduğunu bildiren polis, kurban sayısının artmasından endişe edildiğini vurguladı.

Avusturya’da Salzburg ve Tirol bölgelerinde itfaiye seferber edilirken, eski Hallein kasabası sular altında kaldı.

Avrupa’da selden ölenlerin sayısı 183’e yükseldi



🔹Batı Avrupa’yı vuran şiddetli yağış ve sel felaketi nedeniyle Almanya’da ölenlerin sayısı 156’ya çıkarken, diğer ülkelerle birlikte toplam can kaybı 183’e yükseldi.

🔹Polis, yaralı sayısının 670 olduğunu açıkladı. pic.twitter.com/P0HsRBpzaX — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 19, 2021

Başbakan Sebastian Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Maalesef şiddetli yağışlar ve fırtınalar Avusturya’nın birçok bölgesinde ciddi hasara yol açıyor” ifadesine yer verdi.

Almanya ile Çek Cumhuriyeti sınırında Saksonya bölgesinde de dün akşam saatlerinde su seviyesi yükselerek hasara yol açtı.