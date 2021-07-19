Avrupa’da selden ölenlerin sayısı 183’e yükseldi
Batı Avrupa’yı vuran şiddetli yağış ve sel felaketi nedeniyle Almanya’da ölenlerin sayısı 156’ya çıkarken, diğer ülkelerle birlikte toplam can kaybı 183’e yükseldi.
Polisin açıklamasına göre, Almanya’da Rheinland-Pfalz eyaletinde yaşanan sel felaketinde 110 kişi yaşamını kaybetti.
Yaralı sayısının 670 olduğunu bildiren polis, kurban sayısının artmasından endişe edildiğini vurguladı.
Avusturya’da Salzburg ve Tirol bölgelerinde itfaiye seferber edilirken, eski Hallein kasabası sular altında kaldı.
Avrupa’da selden ölenlerin sayısı 183’e yükseldi— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 19, 2021
🔹Batı Avrupa’yı vuran şiddetli yağış ve sel felaketi nedeniyle Almanya’da ölenlerin sayısı 156’ya çıkarken, diğer ülkelerle birlikte toplam can kaybı 183’e yükseldi.
🔹Polis, yaralı sayısının 670 olduğunu açıkladı. pic.twitter.com/P0HsRBpzaX
Başbakan Sebastian Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Maalesef şiddetli yağışlar ve fırtınalar Avusturya’nın birçok bölgesinde ciddi hasara yol açıyor” ifadesine yer verdi.
Almanya ile Çek Cumhuriyeti sınırında Saksonya bölgesinde de dün akşam saatlerinde su seviyesi yükselerek hasara yol açtı.
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