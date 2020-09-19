Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i konuk edeceği karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Pawson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ve Ian Hussin gerçekleştirecek. İngiliz Robert Jones ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Galatasaray ile Hajduk Split arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımıyla sahasında oynayacağı karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların Rio Ave ile oynayacağı karşılaşmada Daniel Siebert görev alacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Beşiktaş ile Rio Ave arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla deplasmanda karşılaşacağı maçı, Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Kristo Tohver'in görevlendirildiği belirtildi.

Müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı Silver Koiv ve Sten Klaasen'in yapacağı, dördüncü hakemlik görevini ise aynı ülkeden Joonas Jaanovits'in üstleneceği kaydedildi.

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, 24 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak.