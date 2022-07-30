Avrupa'da maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm
İspanya, Avrupa'da maymun çiçeği virüsüne bağlı ilk ölümü açıkladı. Bu ölüm Afrika dışındaki ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.
İspanya Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsüne bağlı Avrupa'nın bilinen ilk ölümünü açıkladı.
Bu ölüm Afrika dışındaki ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.
İspanya Sağlık Bakanlığının son raporunda ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği vakası doğrulandı.
Afrika dışındaki ilk ölüm Brezilya'da
3 bin 750 hastadan 120'si hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının İspanya'da saptandığı belirtildi.
Brezilya, Afrika kıtası dışında ilk maymun çiçeği ile ilgili ölümünü açıklamıştı.
Vakaların yüzde 70'i Avrupa'da
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bilgisi verilmişti.
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