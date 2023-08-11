Avrupa'da durdurulamıyoruz! Sıralama yine değişti

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Bu hafta 4 takımımızın da galibiyetiyle birlikte yükselişimiz sürüyor.

Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanda maçlarını kazanırken; Fenerbahçe ve Adana Demirspor da kendi sahalarında galibiyete uzandı ve rövanş maçları öncesi avantaj yakaladı.

10. sıraya yükseldik

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 29.350 oldu.

Şampiyonlar Ligi müjdesi

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Sıralamada son durum

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 53.000

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 47.149

8- Belçika: 35.600

9- İskoçya: 30.950

10- TÜRKİYE: 29.350

11- Avusturya: 29.300

12- İsviçre: 28.575

13- Sırbistan: 27.175

14: Norveç: 25.250

15: Ukrayna: 25.100