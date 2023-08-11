AjansHaber.com.tr Spor Avrupa'da durdurulamıyoruz!

Avrupa'da durdurulamıyoruz! Sıralama yine değişti

Avrupa kupalarında temsilcilerimiz fire vermeden devam ediyor. Salı gecesi Galatasaray'ın kazanmasından sonra, dün gece de Konferans Ligi temsilcilerimizin kazanması sonrası ülke puanında bir sıra daha yükseldik.

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Bu hafta 4 takımımızın da galibiyetiyle birlikte yükselişimiz sürüyor.

Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanda maçlarını kazanırken; Fenerbahçe ve Adana Demirspor da kendi sahalarında galibiyete uzandı ve rövanş maçları öncesi avantaj yakaladı.

10. sıraya yükseldik

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 29.350 oldu.

Şampiyonlar Ligi müjdesi

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Sıralamada son durum

1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.000
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 47.149
8- Belçika: 35.600
9- İskoçya: 30.950

10- TÜRKİYE: 29.350

11- Avusturya: 29.300
12- İsviçre: 28.575
13- Sırbistan: 27.175
14: Norveç: 25.250
15: Ukrayna: 25.100

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı!
Süper Lig devi, yıldız stoperle prensipte anlaştı!
Ülke puanında bir basamak daha yükseldik!
Beşiktaş, Chelsea'nin yıldızını istiyor!
Fenerbahçe, Leicester City'nin yıldızına talip!
Temsilcilerimiz avantaj için sahaya çıkıyor!
Cimbom transferde mutlu sona ulaştı!