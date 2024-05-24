Avrupa’da başıboş sokak köpekleri için alınan önlemler
Türkiye'de son bir iki yıldır sorun haline gelen başıboş köpekler için bazı uygulamalar hayata geçirilecek. Avrupa'da ise uzun zamandır sokak köpekleri için uygulanan bazı yöntemler var. Peki, Avrupa’da başıboş sokak köpekleri için hangi önlemler alınıyor?
Başıboş köpekleri Türkiye’de önemli bir sorun haline geldi.
Birçok vatandaşı yaralayan ve vefatına neden olan köpekler, tehlike saçıyor.
Başıboş sokak köpekleri nedeniyle korkan vatandaşlar için ise inançlı bir ortam sağlamaya yönelik birtakım adımlar atılacak.
Meclis’e gelecek olan tasarı ile başıboş sokak köpekleriyle ilgili birtakım uygulamalar hayata geçecek.
Peki, Avrupa’da başıboş sokak köpekleri için hangi önlemler alınıyor?
İşte ayrıntılar…
İngiltere
– Köpeklere mikroçip takmak mecburî.
– Barınağa getirilen sahipsiz hayvanın bir hafta boyunca sahibi aranıyor.
– 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor.
Fransa
– Evcil hayvanlarını sokağa bırakanlara 3 yıl mahpus ve 45 bin euro para cezası.
– Başıboş hayvanlar bakım merkezleri ve barınaklarda sahiplendiriliyor.
– Merkezlerde yahut barınaklarda yer kalmayınca hayvanlar uyutulabiliyor.