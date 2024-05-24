Avrupa’da başıboş sokak köpekleri için alınan önlemler

Başıboş köpekleri Türkiye’de önemli bir sorun haline geldi.

Birçok vatandaşı yaralayan ve vefatına neden olan köpekler, tehlike saçıyor.

Başıboş sokak köpekleri nedeniyle korkan vatandaşlar için ise inançlı bir ortam sağlamaya yönelik birtakım adımlar atılacak.