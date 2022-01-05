Avrupa'da 2021'e damga vuran 10 forvet

Robert Lewandowski (Bayern Münih, Polonya)

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) forma giyen futbolcular, Bayern Münih’in Polonyalı forvet oyuncusu Robert Lewandowski’yi sezonun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçti.

Geçen sezon Bundesliga'da 41 kez ağları sarsarak eski yıldız futbolcu Gerd Müller'in ligde en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Robert Lewandowski, bu sezon da istikrarını sürdürüyor.

Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada 30 kez fileleri havalandıran Lewandowski, 2021 yılı içinde Polonya Milli Takımı'nda ise 11 gole imza attı