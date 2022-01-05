Avrupa'da 2021'e damga vuran 10 forvet
Avrupa'da performanslarıyla farkını gösteren yıldız golcüler, 2021'e damga vurdu. Avrupa'da oynayan yıldız forvet oyuncuları milli takımda ya da liglerde gösterdikleri performansla geçen yıl adından söz ettirdi. İşte listede bir Türk yıldızın da olduğu 2021'e damga vuran golcüler!
Robert Lewandowski (Bayern Münih, Polonya)
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) forma giyen futbolcular, Bayern Münih’in Polonyalı forvet oyuncusu Robert Lewandowski’yi sezonun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçti.
Geçen sezon Bundesliga'da 41 kez ağları sarsarak eski yıldız futbolcu Gerd Müller'in ligde en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Robert Lewandowski, bu sezon da istikrarını sürdürüyor.
Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada 30 kez fileleri havalandıran Lewandowski, 2021 yılı içinde Polonya Milli Takımı'nda ise 11 gole imza attı
Polonyalı golcü, Bundesliga'da 4 kez üst üste gol kralı olan tek futbolcu konumunda.
France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan "Altın Top" (Ballon d'Or) ödül töreninde ilk kez verilen yılın forveti ödülünün sahibi Lewandowski oldu.
Lewandowski, Bayern Münih'in üst üste 9. kez Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı.
Muhammed Salah (Liverpool, Mısır)
Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 113 golle "İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu" konumunda.
Bu sezon ligde 20 maçta 16 golle oynayan Mısırlı futbolcu, Premier Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
Liverpool, Salah'ın üstün performansı sayesinde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor. Salah, bu sezon Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 7 golle katkı sağladı.
29 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 64 maçta 35 gole imza attı.
Salah, Mısır A Milli Futbol Takımı formasıyla da 73 maçta 43 kez gol sevinci yaşadı.