Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ı görenler tanıyamadı
Bir zamanların sevilen dizisi Avrupa Yakası'ndaki Gaffur karakteriyle tanınan Peker Açıkalın'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın yaşadığı büyük değişim hayranlarını şaşırttı
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Açıkalın, bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisiyle tanınırlığını artırmıştı.
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Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Açıkalın, Hababam Sınıfı ve Maskeli Beşler serilerinde de rol almıştı.
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1963 doğumlu oyuncu, 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında izleyici karşısına çıkmıştı.
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