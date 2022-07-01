Avrupa Uzay Ajansı: "2021 QM1" Dünya'ya çarpmayacak

Bilinen en tehlikeli asteroit dünyaya çarpmayacak. Avrupa Uzay ajansı, müjdeli haberi verdi. 2021 QM1 adı verilen asteroit, dünya için en az 100 yıl boyunca tehlikeli değil.

Bilim insanları geçen yıl, asteroidin nisan 2052'de dünyaya çarpma riski bulunduğunu aktarılmıştı.

50 metre genişliğindeki asteroid hesaplamalara göre, dünyanın geleceği için büyük risk oluşturuyordu.

Bu nedenle asteroid yakın takibe alındı.

Avrupa Uzay Ajansının Güney Gözlemevindeki bilim insanları asteroidin yörüngesini hesaplayınca endişelerin gerçekleşmeyeceği anlaşıldı. Asteoridin dünyaya çarpma tehlikesi yok.

Ajans, 2021 QM1'i risk listesinden çıkarttı, ancak listede halen bin 377 asteroid bulunuyor.