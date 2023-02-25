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Avrupa ülkelerinden yeni yaptırımlar

AB üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik yeni ilave kısıtlamalar getirecek yaptırımları onayladı.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik yeni ticaret yasakları, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrolleri ile insansız hava aracı (İHA) gönderenlere ilave kısıtlamalar getirecek yeni yaptırımları onayladı.

AB dönem başkanı İsveç'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülkelerin savaşın yıl dönümünde Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini kabul ettikleri bildirildi.

Yeni yaptırım paketinin çift kullanım ve teknoloji ürünlerine daha sıkı ihracat kısıtlamaları getirdiği belirtilen paylaşımda, bunun savaşı destekleyen, propaganda yayan veya Rusya'ya savaşta kullanılan İHA'ları teslim eden kişi ve kuruluşlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler içerdiği kaydedildi.

Paylaşımda, AB'nin ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğine işaret edildi.

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