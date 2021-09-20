Avrupa Şampiyonu yurda dönüyor

Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, Türk halkından İstanbul Havalimanı'nda kendilerini karşılamalarını istedi. Ay-yıldızlı ekibimiz bugün saat 14:00'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Millilerimizi binlerce yurttaşın karşılaması bekleniyor.

"Falcao için milyonlar geliyorsa..."

Maçın bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşayan Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, "Falcao ve Van Persie için milyonlar geliyorsa, bizim için de yarın herkesi saat 14.00'te İstanbul Havaalanı'na bekliyoruz." dedi.