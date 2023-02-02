Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı!

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk toplantısında faiz artırdı.

ECB, politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3 seviyesine yükseltti.

Böylece, Avrupa Merkez Bankası faiz oranını 2008'den beri en yüksek seviyeye çıkardı.

ECB, çekirdek enflasyon baskıları nedeniyle marttaki toplantıda da 50 baz puan faiz artışı planlandığını açıkladı.