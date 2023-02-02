Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı!
Avrupa Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3'e yükseltti. Böylece faiz 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk toplantısında faiz artırdı.
ECB, politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3 seviyesine yükseltti.
Böylece, Avrupa Merkez Bankası faiz oranını 2008'den beri en yüksek seviyeye çıkardı.
ECB, çekirdek enflasyon baskıları nedeniyle marttaki toplantıda da 50 baz puan faiz artışı planlandığını açıkladı.
Yorumlar